مقررة أممية: الفلسطينيون يُذبحون لأنهم يرفضون الخضوع للظلم

قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، إنّها تدعم القضية الفلسطينية، وتحترم بشكل كثير هذه المسألة، لكنّ وظيفتها ليست أن تدعم القضية الفلسطينية، ولكن، وظيفتها هو رصد ومراقبة وتسجيل كل الانتهاكات التي تحدث ضد القانون الدولي.

وأضافت ألبانيز، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن نتكلم عن العدالة، وأنا أتحدث عن حقوق الإنسان في ضوء القانون الدولي، وتصادف أن يحدث ذلك في فلسطين، ونحن لا نتحدث عن القوانين التي خذلت الفلسطينيين بل الدول".

وتابعت: "لذا، رأيي في ذلك، لم يكن هناك وجود للإبادة العرقية إلا لو تم تطبيق القانون على النحو الأتم الأمثل.. كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل قد ارتكبتها دون مراعاة للقوانين الدولية ولمنظمات الأمم المتحدة"

وأوضحت: "أود من الناس -لا سيما في المنطقة العربية- أن يفهموا أن الفلسطينيين يذبحون لأنهم يرفضون أن يخضعوا للظلم، وإسرائيل لا تحترم أحداً ولا أي شيء، هم لا يعترفون بسيادة أي شخص في العراق مثلاً، سوريا، لبنان، اليمن، وقطر .. ونرى أنهم لا يعترفون بسيادة أي شخص ولا أي جهة".