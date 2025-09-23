اليابان تمتنع عن الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

امتنعت اليابان اليوم /الثلاثاء/، عن الانضمام إلى قائمة الدول المعترفة بدولة فلسطين، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لكنها أكدت أن حل الدولتين لايزال السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكاشي إيواياما: "إن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين ليست مسألة وجود أو عدم، بل مسألة توقيت.. مع متابعتنا الدقيقة للأوضاع في المنطقة، ستواصل اليابان دراستها الشاملة لهذه القضية بجدية أكبر".

وبخلاف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قدمت دعمًا قويًا لإسرائيل في حربها في غزة، صرّح إيواياما أن اليابان "تدين بشدة" الإجراءات "المنفردة" لإسرائيل، بما في ذلك تصعيد العمليات العسكرية في غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف إيواياما: "إذا اتخذت إسرائيل مزيدًا من الإجراءات التي تعرقل حل الدولتين، فستضطر اليابان إلى اتخاذ إجراءات جديدة ردًا على ذلك".

في الوقت نفسه، حث إيواياما حماس على إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل عام 2023، والتخلي عن السلاح.

وفي إطار استعدادات الجلسة العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، نظمت فرنسا والسعودية المؤتمر بهدف إحياء مسار حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن فعلت ذلك كل من أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال أمس الأحد.. وقال ماكرون إن الاعتراف هو "الحل الوحيد الذي سيضمن لإسرائيل العيش في سلام".

