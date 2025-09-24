جورجينا تبرز اناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

شاركت جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو، متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت جورجينا في الصورة من داخل الجيم، أثنا مرانها اليومي.

كانت جورجينا رودريغيز قد خطفت الأضواء بإطلالة أنيقة وراقية عكست ذوقها الرفيع وحسها العصري في اختيار الأزياء خلال حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت جورجينا مرتدية فستاناً أسود أنثوياً بتصميم كلاسيكي يجمع بين البساطة والفخامة، جاء ضيقاً ليبرز قوامها، مع تفاصيل من الدانتيل المخرم عند الأسفل أضفت لمسة من الرقي والجاذبية.

ونسّقت جورجينا إطلالتها مع حذاء أسود بكعب عالٍ زاد من أناقتها، كما اعتمدت نظارات شمسية كبيرة باللون الأسود لتمنحها مظهراً عصرياً ملفتاً.

ومن حيث الإكسسوارات، كان خاتم خطوبتها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو محور الاهتمام، حيث استعرضته أمام عدسات الكاميرات، وهو مرصع بما يقارب ثلاثين قيراطاً من الألماس، ما أضفى على حضورها لمسة من الفخامة الاستثنائية.

الإطلالة بدت متكاملة بين بساطة اللون الأسود وفخامة التفاصيل اللامعة، الأمر الذي جعلها واحدة من أبرز الحاضرات في المهرجان، وموضوع حديث وسائل الإعلام وعدسات المصورين.