مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
رياضة

جورجينا تبرز اناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

جورجينا
جورجينا
باسنتي ناجي

شاركت جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو، متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت جورجينا في الصورة من داخل الجيم، أثنا مرانها اليومي.

كانت جورجينا رودريغيز قد خطفت الأضواء بإطلالة أنيقة وراقية عكست ذوقها الرفيع وحسها العصري في اختيار الأزياء خلال حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت جورجينا مرتدية فستاناً أسود أنثوياً بتصميم كلاسيكي يجمع بين البساطة والفخامة، جاء ضيقاً ليبرز قوامها، مع تفاصيل من الدانتيل المخرم عند الأسفل أضفت لمسة من الرقي والجاذبية.

ونسّقت جورجينا إطلالتها مع حذاء أسود بكعب عالٍ زاد من أناقتها، كما اعتمدت نظارات شمسية كبيرة باللون الأسود لتمنحها مظهراً عصرياً ملفتاً.

 ومن حيث الإكسسوارات، كان خاتم خطوبتها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو محور الاهتمام، حيث استعرضته أمام عدسات الكاميرات، وهو مرصع بما يقارب ثلاثين قيراطاً من الألماس، ما أضفى على حضورها لمسة من الفخامة الاستثنائية.

الإطلالة بدت متكاملة بين بساطة اللون الأسود وفخامة التفاصيل اللامعة، الأمر الذي جعلها واحدة من أبرز الحاضرات في المهرجان، وموضوع حديث وسائل الإعلام وعدسات المصورين.

جورجينا كريستيانو رونالدو الهلال السعودي

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

محافظة سوهاج

سوهاج خلال 24 ساعة.. شكاوى طلابية وإجراءات صارمة للحد من حوادث الطرق

مدير تعليم أسيوط يزور المدرسة النسيجية

مدير تعليم أسيوط يزور المدرسة النسيجية بأبوتيج ويعلن تفعيل مبادرة "مدارس منتجة "

كورنيش قنا

أخبار قنا: المستشفى العام يوضح كواليس استقبال سيدة مجهولة وضعت رضيعها على الرصيف.. وبيان يؤكد دخول الكورنيش مجاناً

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

