الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
محمد إبراهيم

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق والذى استشهد خلال حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجيين.

بدأت مراسم الإحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة البدنية والقتالية والمهارة العالية التى إكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية، أعقبها عرض المهارات الفنية بإستخدام السلاح.

تلا ذلك عرض عدد من الأنشطة البحثية والإبتكارات التى نفذها طلبة الكلية والتى تهدف إلى مواكبة التطور العلمى فى مختلف المجالات، واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريماً لروح شهداء الوطن الأبرار.

وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الإحتياط نتيجة التخرج، أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين ، ثم قام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية تقديراً لآداءهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية ، تلى ذلك تكريم أسرة المقدم حسن محمد عبد الخالق، وردد الخريجون قسم الولاء.

كلية الضباط الإحتياط

وألقى اللواء أ ح بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقًا لمنظومة علمية وعملية ليكونوا على أعلى درجات القوة والوعى والإدراك ويساهموا مع زملائهم فى الزود عن تراب الوطن وصون مقدساته .

وزير الدفاع

وفى نهاية الإحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة، ليصبحوا رجالاً قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الجيش المصري هو جيش الشعب، وأن التاريخ العسكري يذكر بكل عزة وكرامة أبنائه من الضباط الإحتياط ودورهم العظيم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل تفانى وتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر العظيم، مؤكداً أن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الأساسية فى منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لآداء كافة المهام بكفاءة وإقتدار.

