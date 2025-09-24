مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يكرم اسم الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، تكريم اسم رائد فن المونودراما بالكويت الفنان "عبد العزيز الحداد" الذي رحل عن عالمنا في الثاني من يناير الماضي، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة المتميزة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، التي تقام في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.



قدم الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد عددا من مسرحيات المونودراما، من بينها مونودراما «فريا: رسائل من الكويت» التي عرضت في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، من إخراجه، وتأليف هدى الشوا، وتمثيل الإنجليزية أليسون شان برايس، ومونودراما «فهد العسكر» من تأليفه وتمثيله وإخراجه، وعرض مونودراما "قصة الأمس" عن حياة الشاعر المصري أحمد فتحي، مستعينا بأغنية "قصة الأمس" لكوكب الشرق أم كلثوم.



ولد الحداد في الكويت عام 1950، وشارك في العديد من الأنشطة المسرحية، وبدأ التمثيل عام 1963، وشارك وهو في الثالثة عشرة من عمره عام 1963 في مسرحية «حظها يكسر الصخر» لتكون بداية رحلته، كما شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها "بخور أم جاسم" عام 1969، و"يا معيريس" عام 1983، و"مناظرة بين الليل والنهار" عام 1998، و"إيكارا" عام 2017".



قام الحداد بإعداد وتأليف نحو 20 مسرحية، منها: «الضريرة والحب، عاشق الدار، عيد ميلاد سامبا لاين كنج، في خندق الاحتلال، مشاجرة رباعية»، وعلى صعيد الإخراج فأخرج نحو 30 مسرحية وتمثيلية ومسلسلا، كما كان له دور كبير في تعليم تلاميذه والأجيال التالية له من خلال إشرافه على ورش كان يحاضر فيها في نادي السينما الكويتي، حول فن الأداء والإلقاء وتدريبات الذاكرة، والتدريب على سرعة البديهة وفن الارتجال.

