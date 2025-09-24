البحر الأحمر.. فتح أسواق ومعارض دائمة ومتنقلة لتسويق منتجات ذوى الهمم

أ ش أ

أشادت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر بالدعم الذى تولية القيادة السياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم فى كافة القطاعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم .



جاء ذلك خلال زيارتها لعدد من مدارس الغردقة لمتابعة سير الدراسة بها اليوم ، نيابة عن عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر منها، مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع .



وأكدت حنا دعمها الكامل لمدارس النور للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وبحث قضاياهم وإيجاد حلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية.



وأشارت نائب محافظ البحرالأحمر إلى أهمية التنسيق الكامل بين قيادات التربية والتعليم وبين التضامن الاجتماعي لفتح أسواق ومعارض دائمة ومتنقلة لتسويق منتجات ذوى الهمم وتشجيعهم علي العمل والتمكين الاقتصادي.