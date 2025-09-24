قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الكويت وبكين توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع البتروكيماويات الصيني
أ ش أ

دشنت مؤسسة البترول الكويتية مشروع شراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة للمؤسسة الكويتية ومجموعة "وانهوا للكيماويات" الصينية إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم جديدة بينهما؛ في ما اعتبر أكبر استثمار كويتي في قطاع البتروكيماويات داخل الصين.
ووفقا لبيان لمؤسسة البترول الكويتية، فإن مذكرة التفاهم الجديدة، التي وقعت اليوم بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية ومجموعة "وانهوا" الصينية، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين واستكشاف فرص استثمارية مبتكرة تدعم النمو المستدام وتعزز ريادة الطرفين على المستوى الدولي.
وأفاد بأن مشروع الشراكة يمثل إنجازا محوريا ضمن مسيرة التعاون بين الكويت والصين ليس فقط بكونه المشروع الأكبر من نوعه من حيث حجم الاستثمار وركيزة أساسية في استراتيجية التوسع الدولي لشركة صناعة الكيماويات البترولية.
ولفت إلى أن المشروع سيساهم بشكل ملموس في تعزيز الحضور الكويتي في الأسواق الآسيوية والدولية، مؤكدا متانة الشراكة مع مجموعة "وانهوا" التي تعد واحدة من أكبر وأعرق شركات الكيماويات على مستوى العالم.
ونقل بيان مؤسسة البترول الكويتية عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الشيخ نواف سعود الصباح، اليوم، في احتفال أقيم بمدينة "يانتاي" الصينية بهذه المناسبة، قوله إن مؤسسة البترول الكويتية تولي أهمية بالغة لتعزيز شراكاتها مع الشركات الصينية الرائدة في صناعة البتروكيماويات العالمية، مشيرا إلى أن مجموعة "وانهوا للكيماويات" الصينية تأتي في صدارة صناعة الكيماويات عالميا.
وقال الشيخ نواف الصباح "لا نحتفل اليوم بشراكة شركة صناعة الكيماويات البترولية في رأس المال فحسب؛ وإنما باتفاقية توريد الغاز المسال طويلة الأمد التي وقعت مؤخرا بين مؤسسة البترول الكويتية ومجموعة وانهوا كيميكال الصينية".
وشدد على أن هذه الاتفاقية تعكس عمق التوافق الاستراتيجي بين الجانبين إذ تضمن تدفقات طاقة موثوقة من الكويت إلى الصين وتحقق في الوقت ذاته قيمة وأمانا للطرفين.
من جهته، قال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، الشيخ خالد أحمد الصباح، إن إطلاق مشروع الشراكة يعتبر محطة جديدة في مسيرة العلاقة الراسخة بين "وانهوا للكيماويات" و"الكيماويات البترولية"، وفقا لما جاء في بيان مؤسسة البترول الكويتية.
وأشار إلى توقيع اتفاقية التوريد طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية ومجموعة "وانهوا"، مؤكدا أنها خطوة تعمق التعاون أكثر وتضمن الموثوقية وتعزز الأساس لمزيد من الفرص الواعدة في المستقبل.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات البترولية، نادية الحجي، إن مشروع الشراكة يمثل إنجازا تاريخيا للشركة وحجر زاوية في استراتيجيتها الدولية، مؤكدة أنه "يعزز حضورنا العالمي ويعمق تعاوننا مع واحدة من أبرز شركات الصناعات الكيميائية على مستوى العالم".
وذكرت أن المشروع يمثل جسرا يربط الكويت والصين في مسعى مشترك نحو الازدهار والتقدم ويعزز أواصر العلاقة بين البلدين، لافتة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة يشكل محطة رئيسية في مسيرة الشراكة الكويتية الصينية ويمهد الطريق لمزيد من الإنجازات والمشاريع المشتركة التي تستند إلى مبادئ الابتكار والنمو المستدام.
وأوضحت أن الشركة، بصفتها الذراع الاستثماري لمؤسسة البترول في صناعة البتروكيماويات، تؤكد التزامها الراسخ بمواصلة دعم الشراكات الدولية والاستثمار في تطوير القدرات الوطنية؛ مما يعزز مكانة الكويت على خريطة الصناعة العالمية ويحقق تطلعاتها التنموية.
ك ف 

مؤسسة البترول الكويتية اخبار الكويت صناعة الكيماويات

