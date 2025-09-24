موهبة الصدفة.. كيف خرجت الفنانة عايدة رياض إلى النور في المجال السينمائي؟

قالت الفنانة عايدة رياض إن بدايتها في التمثيل بدأ في المسرح، وقديما كان ينقب المخرجين على الفنانين والموهوبين، وعندما تواجد المخرج نور الدمرداش في أحد العروض طلب استحضارها للمشاركة في مسلسل صعيدي.

المخرج يوسف شاهين

وأضافت الفنانة عايدة رياض خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “ست الستات” والمذاع عبر قناة “دي ام سي” أنها سبق وأن اكتشف موهبتها المخرج يوسف شاهين عندما كانت تبلغ نحو 14 عاما.

وأوضحت أنه أثناء وجودها في أشبال الفرقة كانت تتدرب قبل حضور الفرقة الكبيرة التي تضم مشيرة إسماعيل وجلال عيسى، وتوجهت إلى الكواليس لرؤية الفنانين الذين يظهرون على الشاشة، ليمسك بها المخرج يوسف شاهين وبجانبه الفنان جلال عيسى، وطلب حضورها للمشاركة في فيلم وثائقي لمديرية التحرير.