أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الكاتب الصحفي حاتم الجهمي، مديرا للأخبار بقناة “إكسترا نيوز”.

يأتي ذلك، في إطار عمليات التطوير المؤسسي الشامل داخل قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة طارق نور.

وأكد سمير عمر، على تواصل عمليات التقييم الشاملة داخل قنوات القطاع خلال الشهور الثلاثة المقبلة؛ بهدف الوصول إلى أفضل صيغة إدارية تحقق الكفاءة المطلوبة في تسيير شئون العمل الإخباري على النحو المأمول.