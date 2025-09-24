قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: واقعة شبين القناطر تستدعي مراجعة عاجلة لمعايير اختيار مديري المدارس

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها ستتقدم بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم، بشأن معايير وآليات اختيار مديري المدارس، وذلك على خلفية واقعة تحرش مدير مدرسة بشبين القناطر بإحدى الطالبات، مؤكدة أن ما حدث يمثل جريمة مشينة وجرس إنذار خطيرا يتطلب تحركًا عاجلًا.

وقالت العسيلي في تصريح صحفي اليوم، إن الحادثة المؤلمة تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة الاختيار والرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة أن تشمل معايير التعيين اختبارات نفسية وسلوكية دقيقة، وتحريات أمنية موسعة بجانب الكفاءة المهنية، حتى لا يتولى مسؤولية إدارة المدارس إلا من يتمتع بالأهلية الأخلاقية والنفسية الكاملة.

وأضافت: “سأتقدم بسؤال برلماني للوزير حول معايير الاختيار الحالية، ومدى إمكانية تعديلها لتشمل ضوابط أكثر صرامة، بما يضمن أن يكون مدير المدرسة قدوة ومسؤولًا بحق عن أمن وسلامة الطلاب.”

وطالبت العسيلي بسرعة تطبيق رقابة صارمة وآليات إبلاغ آمنة للطلاب داخل المدارس، مع إنجاز تشريعات مشددة تضمن عقوبات رادعة على أي تجاوزات تمس كرامة أو أمن الطلاب.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن المدرسة يجب أن تبقى مظلة أمان للتعليم والتربية، قائلة: “هذه الواقعة المؤلمة لن تمر مرور الكرام، وسنواصل دورنا الرقابي والبرلماني لحماية أبنائنا وبناتنا.”

البحث العلمي النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب وزير التربية والتعليم

