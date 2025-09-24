برلمانية: واقعة شبين القناطر تستدعي مراجعة عاجلة لمعايير اختيار مديري المدارس

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها ستتقدم بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم، بشأن معايير وآليات اختيار مديري المدارس، وذلك على خلفية واقعة تحرش مدير مدرسة بشبين القناطر بإحدى الطالبات، مؤكدة أن ما حدث يمثل جريمة مشينة وجرس إنذار خطيرا يتطلب تحركًا عاجلًا.

وقالت العسيلي في تصريح صحفي اليوم، إن الحادثة المؤلمة تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة الاختيار والرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة أن تشمل معايير التعيين اختبارات نفسية وسلوكية دقيقة، وتحريات أمنية موسعة بجانب الكفاءة المهنية، حتى لا يتولى مسؤولية إدارة المدارس إلا من يتمتع بالأهلية الأخلاقية والنفسية الكاملة.

وأضافت: “سأتقدم بسؤال برلماني للوزير حول معايير الاختيار الحالية، ومدى إمكانية تعديلها لتشمل ضوابط أكثر صرامة، بما يضمن أن يكون مدير المدرسة قدوة ومسؤولًا بحق عن أمن وسلامة الطلاب.”

وطالبت العسيلي بسرعة تطبيق رقابة صارمة وآليات إبلاغ آمنة للطلاب داخل المدارس، مع إنجاز تشريعات مشددة تضمن عقوبات رادعة على أي تجاوزات تمس كرامة أو أمن الطلاب.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن المدرسة يجب أن تبقى مظلة أمان للتعليم والتربية، قائلة: “هذه الواقعة المؤلمة لن تمر مرور الكرام، وسنواصل دورنا الرقابي والبرلماني لحماية أبنائنا وبناتنا.”