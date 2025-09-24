بعد واقعة التحرش بطالبة.. تعليم القليوبية تتابع انتظام العمل بالمدرسة

أعلن مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، تشكيل لجنة من المديرية ضمت التعليم الخاص، والتعليم الثانوى، والشؤون القانونية بالمديرية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدرسة خاصة بكفر شبين التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية، وفرض حالة من الهدوء داخل المدرسة، على إثر واقعة اتهام طالبة لمدير المدرسة بمضايقتها، وتحرير محضر بالواقعة.

وبدأت جهات التحقيق بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، منذ قليل، إجراء المعاينة التصويرية داخل مدرسة خاصة محل الواقعة، بعد اتهام مديرها بمضايقة طالبة داخل غرفة المصلية، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد تفاصيله الدقيقة، في قضية أثارت غضبا واسعا بين الأهالى وأولياء الأمور.

وفي وقت سابق أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر في محافظة القليوبية، حبس مدير مدرسة خاصة لاتهامه بمضايقة طالبة، داخل مصلى المدرسة بكفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.