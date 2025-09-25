قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
أخبار البلد

شريف فتحي: صناعة السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار مشاركته في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show)، والذي يُقام خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري بإمارة موناكو بفرنسا، واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية لتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في سياحة اليخوت.

والتقى الوزير بكل من  Paschalis Patsiokas الرئيس التنفيذي لشركة BWA Yachting، إحدى كبرى الوكالات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات اليخوت حول العالم، والسيد Thierry Voisin رئيس اللجنة الأوروبية لليخوت المهنية ECPY))، وهي من أقدم وأعرق المنظمات في هذه الصناعة عالميًا، والسيد Raphael Sauleau رئيس الرابطة العالمية لليخوت (MYBA وChristoph Bourllion ممثل رابطة اليخوت المهنية (PYA)، والوفود المرافقة لهم.

وخلال هذه اللقاءات، تم مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في تطوير منتج سياحة اليخوت في مصر، وتعزيز حضورها على الخريطة العالمية لهذا المنتج المتنامي.

وأكد  الوزير، أن صناعة السياحة تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي من خلال مساهمتها في توفير فرص عمل وزيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق.

كما شدد على الأهمية الخاصة لسياحة اليخوت، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وبحرية فريدة، تمتد على آلاف الكيلومترات من السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، بما تضمه من مراين لليخوت قادرة على استيعاب حركة متزايدة من هذا النمط السياحي.

وأوضح الوزير أن ربط سياحة اليخوت بالتجربة السياحية المتنوعة في مصر يمثل فرصة واعدة، إذ يمكن تنظيم برامج لسائحي اليخوت تشمل رحلات إلى القاهرة، والإسكندرية، والأقصر وأسوان، إلى جانب الاستمتاع بمدن الساحل الشمالي مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، خاصة مع قربها من مطارات دولية، بما يتيح تجارب سياحية متكاملة لا مثيل لها.

وخلال لقائه مع مسئولي شركة BWA Yachting، ناقش الوزير أهمية تطوير مراين اليخوت في مصر لتوفير خدمات متكاملة تسهم في جذب مزيد من حركة اليخوت. كما أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر، معتبرًا أنها “مفتاح تطور صناعة اليخوت في المنطقة بأكملها”، ومعربًا عن استعداد الشركة لتقديم خبراتها ودعمها الفني، مؤكدًا أن مصر تُعد وجهة مثالية لسياحة اليخوت خاصة خلال موسم الشتاء.

كما تناول اللقاء مع رئيس اللجنة الأوروبية لليخوت المهنية (ECPY) فرص التعاون لزيادة استقطاب سياحة اليخوت إلى مصر، فيما بحث اللقاء مع رئيس الرابطة العالمية لليخوت (MYBA) إمكانية تشغيل يخوت "شارتر" إلى مصر، باعتبارها وسيلة هامة لتنشيط هذا المنتج السياحي، حيث أكد رئيس الرابطة على أن البحر الأحمر يمثل مقصدًا متميزًا لسياحة اليخوت في موسم الشتاء. كما أكد على أهمية المشاركة المصرية في الفعاليات الدولية المرتبطة بمنتج سياحة اليخوت لتعريف قائدي اليخوت بمصر وما تمتلكه من مقومات سياحية بصفة عامة وبنية تحتية تخدم هذا المنتج السياحي الواعد بها.  

أما اللقاء مع ممثل رابطة اليخوت المهنية (PYA)، فقد تطرق إلى النمو المتزايد لصناعة اليخوت عالميًا، وما تمتلكه مصر من إمكانيات تجعلها مؤهلة لجذب أعداد أكبر من السائحين المهتمين بهذا النمط السياحي، مع بحث إمكانية تنظيم ورش عمل مشتركة بين مصر وفرنسا ودول العالم في هذا المجال.

وقد حضر هذه اللقاءات السفير عمرو الرشيدي قنصل مصر العام في مرسيليا، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وفي سياق متصل، أجرى السيد الوزير عددًا من اللقاءات الإعلامية مع قنوات وصحف دولية من بينها TV5 Monde، وTV Monaco، وMonte Carlo Times، حيث استعرض خلالها منتج سياحة اليخوت في مصر باعتباره من أبرز المنتجات السياحية التي تعمل الدولة على تطويرها، إلى جانب الحديث عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل، موجّهًا الدعوة لشعوب العالم لزيارة المتحف والاستمتاع بالتجربة السياحية والثقافية الفريدة التي يقدمها.

