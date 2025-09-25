أمل سلامة: مصر نموذج إقليمي ودولي في دعم وتمكين المرأة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة بـ الأمم المتحدة، تجسد حرص الدولة المصرية على تعزيز قضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأضافت "سلامة"، في تصريح صحفي، أن ما تحقق للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخها، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت العديد من القوانين الداعمة لحقوق المرأة، من بينها تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة عدم سداد النفقة، وتشديد العقوبات على جريمة ختان الإناث، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية حقوق المرأة والأسرة المصرية.

وأضافت أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة سياسيًا، حيث حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان خلال العقد الأخير، وتولت مناصب تنفيذية وقيادية رفيعة، بل وتولت لأول مرة في تاريخ مصر منصب القضاء، وهو ما يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن مصر ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ خطط تمكين المرأة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتها الإقليمية والدولية كنموذج يحتذى في دعم حقوق المرأة وتمكينها.