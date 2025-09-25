قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
حوادث

القبض على 3 أصحاب مخابز استولوا على أموال الدعم ببنى سويف

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من أصحاب المخابز البلدية لقيامهم بتجميع عدد من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين والإستيلاء على قيمة الدعم المقرر ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام ثلاثة من أصحاب المخابز البلدية بتجميع على عدد من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين بقصد الإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لحسابهم الشخصى لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالمخابز المشار إليها "كائنة بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف" ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد (909 بطاقة تموينية ذكية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

