القبض على 3 أصحاب مخابز استولوا على أموال الدعم ببنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من أصحاب المخابز البلدية لقيامهم بتجميع عدد من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين والإستيلاء على قيمة الدعم المقرر ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام ثلاثة من أصحاب المخابز البلدية بتجميع على عدد من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين بقصد الإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لحسابهم الشخصى لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالمخابز المشار إليها "كائنة بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف" ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد (909 بطاقة تموينية ذكية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.