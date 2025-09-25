قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وصول تابوتي البرازيلي إلى العاصمة الإدارية للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تابوتي البرازيلي
تابوتي البرازيلي
عبدالله هشام

وصل فريق تابوتي البرازيلي لكرة اليد، إلى مقر إقامته في العاصمة الإدارية، استعدادًا للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على استقبال الفريق، وتسكين البعثة في الفندق، وتم الترتيب لملاعب التدريبات خلال منافسات البطولة العالمية.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويتواجد توباتي البرازيلي في المجموعة الثالثة، برفقة برشلونة الإسباني والزمالك.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205 
المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.
المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.
المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة -  توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول
الجمعة 26 من سبتمبر 2025
الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز.. الساعة 3:30 مساءً.
الزمالك مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.
الأهلي مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:30 مساءً.

السبت 27 سبتمبر 2025
ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 مساءً.
برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.
فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025
الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 مساءً.
الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.
الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.

بطولة العالم لكرة اليد اتحاد اليد كأس العالم لكرة اليد منتخب اليد الزمالك

