ريم البارودي تتألق بجمبسوت أبيض أنيق

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير أنيقة.

وظهرت ريم بإطلالة لافتة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأبيض من دون أكمام، أبرز رشاقتها وجمالها، مع اعتمادها على مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة زادت من جاذبيتها.

وتفاعل متابعوها مع الصور بشكل واسع، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأسلوبها الراقي في اختيار إطلالاتها، فيما اعتبرها البعض من أجمل إطلالاتها الأخيرة.



كانت قد أطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين الماضي.

وأضافت ريم البارودي، أن وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت ريم البارودي: يعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.

وأضافت ريم البارودي: “وفاة والدي أظهرت لي أن المجال الفني صحبة كدابة وغير حقيقية، و لم يقف بجوار أي أحد من الوسط الفني خلال أزمتي بعد وفاة والدي”.