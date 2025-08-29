بفستان مجسم .. ريم البارودي تخطف الأنظار بظهور أنثوي رقيق

شاركت الفنانة ريم البارودي ، متابعيها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت الفنانة ريم البارودي بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان مجسم طويل باللون الأخضر، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تتناسب مع أطلالتها.



و كانت قد أطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين الماضي.

وأضافت ريم البارودي، أن وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت الفنانة ريم البارودي، أن ويعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.

وأضافت ريم البارودي: "وفاة والدي أظهرت لي أن المجال الفني صحبة كدابة وغير حقيقية، و لم يقف بجوار أي أحد من الوسط الفني خلال أزمتي بعد وفاة والدي"