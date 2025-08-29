قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
فن وثقافة

بفستان مجسم .. ريم البارودي تخطف الأنظار بظهور أنثوي رقيق

ريم البارودي
ريم البارودي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ريم البارودي ، متابعيها  بصورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت الفنانة ريم البارودي بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان مجسم  طويل باللون  الأخضر، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تتناسب مع أطلالتها.


و كانت قد أطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين الماضي.

وأضافت ريم البارودي، أن وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت الفنانة ريم البارودي، أن ويعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.

وأضافت ريم البارودي: "وفاة والدي أظهرت لي أن المجال الفني صحبة كدابة وغير حقيقية، و لم يقف بجوار أي أحد من الوسط الفني خلال أزمتي بعد وفاة والدي"

ريم البارودي صور ريم البارودي اطلالات النجوم اعمال ريم البارودي

