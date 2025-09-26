ريان إير" تنذر إسرائيل بإلغاء رحلاتها بعد قيود الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون

وجهت شركة طيران ريان إير الأيرلندية منخفضة التكلفة إنذارا نهائيا إلى سلطة المطارات الإسرائيلية، تحذر فيها من أن خطط استئناف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل بنهاية الشهر المقبل باتت مهددة بالإلغاء.

وذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن شركة الطيران الاقتصادية الأيرلندية "رايان إير" أشارت إلى سياسة غير شفافة لتخصيص مواعيد الهبوط و الإقلاع في مطار بن جوريون.

وأضافت الصحيفة، إنذار الشركة إلى هيئة المطارات تضمن اتهامات بوجود سياسة تعكس مزاجا إداريا غير مهني، وتجبر الشركات على العمل في بيئة غير مستقرة تضر بحرية حركة النقل الجوي، وتعكس صورة واضحة لاستمرار إسرائيل في فرض ضغوط وتعقيدات تعرقل النشاط الاقتصادي والتجاري بشكل ممنهج.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، إيدي ويلسون، عن استيائه من عدم استقرار سياسة توزيع المواعيد في المطار، مؤكدا أن هذا الوضع لا يمكن الشركة من التخطيط لعملياتها بشكل مربح.

وأضاف أن "السياسة غير المستقرة لتخصيص المواعيد لا تتيح تخطيطا مربحا للرحلات الجوية"، وهدد بأنه في حال لم تتم إعادة المواعيد التي كانت مخصصة سابقا للشركة بحلول 30 سبتمبر، فستقوم رايان إير بإلغاء جدول رحلاتها الشتوي والصيفي إلى إسرائيل، وتحويل طائراتها إلى وجهات بديلة.

