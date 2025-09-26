الإعلان عن البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك

نشر الفنان إسلام فوزي بوستر مسلسلة الجديد يوميات عيلة كواك ، عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتب إسلام فوزي “ أستنونا في أكتوبر علي شاهد ”مسلسل يوميات عيلة كواك.

يوميات عيلة كواك مسلسل لايت بطولة إسلام فوزي و زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد و الفنانة عارفة عبد الرسول و عدد كبير من الفنانين و الوجوه الجديدة من تأليف الزهراء عصام ، إخراج وليد محمود و يذاع حصرياً علي منصة شاهد.

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن حلمها الذي تسعى إلى تحقيقه في عالم الفن، قائلة إنه يتمثل في الأوسكار.



وأضافت عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: "حلمي هو الأوسكار".

وفنيا، قالت: أستكمل حالياً تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس والذي يحمل مفاجآت، وفيلم برشامة، ومسسل عائلة كواك، وإن شاء ينالوا إعجاب الجمهور".