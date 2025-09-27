أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا

تكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لفحص فيديو سيدة صعدت أعلى سيارة ملاكي في أحد شوارع مدينة شبين الكوم وتداول الأهالي فيديو بعنوان “ زومبي المنوفية”.

وظهرت السيدة أعلى سيارة ملاكي بفيديو وحركات أثارت انتباه الجميع وسط ذعر سائق السيارة، وتم تداول الفيديو على مستوى كبير.

وأكد عدد من شهود العيان، أن السيدة مضطربة نفسيا ويظهر عليها الاعراض، موضحا أنها كانت تتحدث بلغة أجنبية غير مفهومة ويتضح أنها من جنسية أجنبية.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسط تعليقات كثيرة من المتابعين علي انتشار الفيديو بعنوان “ ظهور الزومبي في المنوفية”.

فيما تفحص مديرية أمن المنوفية الفيديو لتوضيح الواقعة.