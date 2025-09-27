جهاز تنمية المشروعات: التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال يحدد أولويات الإصلاح

شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في فعاليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال لعام 2025، تعزيزاً لنتائج وتوصيات التقرير الذي يُعد مرجعاً وطنياً شاملاً لتحليل واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر ودليل عملي للجهات المحلية في صياغة استراتيجيات تنموية فعّالة.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، واستكمالا للتعاون الاستراتيجي القائم بين "جهاز تنمية المشروعات MSMEDA" وشركة "انطلاق لريادة الاعمال".

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، في كلمته خلال القمة، أن التعاون المستمر مع شركة انطلاق يعكس التزام الجهاز بتعزيز التخطيط لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يقوم على البيانات والمشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن التقرير سيسهم في رفع كفاءة الجهات المعنية بهذا القطاع والعاملة فيه لتحقيق نتائج تنموية ملموسة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف رحمي أن الجهاز سيواصل العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ ما ورد في التقرير من أولويات إصلاحية، خاصة ما يتعلق بتسهيل وصول المواطنين إلى التمويل، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل كافة المحافظات.