أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بعد ظهوره في مظاهرة داعمة للفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك واتهامه للرئيس الأمريكي ورفضه بعض سياسات إدارة واشنطن، جاء ذلك بعد أن وصفته واشنطن بأفعال «متهورة ومحرضة» وأشارت إلى أنه دعا الجنود الأمريكيين إلى عصيان الأوامر.

من هو الرئيس الكولومبي؟

اسمه الكامل جوستافو فرانسيسكو بيترو أورريجو، ولد في 19 أبريل 1960 في إقليم كردوبا بكولومبيا.

أول رئيس يساري لكولومبيا حديثًا. فاز بالرئاسة في 2022 كأول رئيس من اليسار يحكم البلاد في التاريخ الحديث، واشتهر ببرنامجه الإصلاحي في الداخل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: