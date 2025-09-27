رسميًا.. نونو إسبيريتو سانتو مدربًا جديدًا لوست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد، رسميا ، اليوم / السبت/ ، تعيين البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وذلك عقب إقالة الإنجليزي جراهام بوتر.



ويملك نونو خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قاد توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون، إضافة إلى نوتينجهام فورست مؤخرًا.



وقال المدرب الجديد - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم ـ "أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا وفخور بتمثيل نادي وست هام يونايتد، هدفي هو العمل بجد من أجل استخراج أفضل ما لدى اللاعبين وضمان أن نكون منافسين قدر المستطاع، العمل بدأ بالفعل، وأنا متحمس للتحدي المقبل".