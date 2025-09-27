قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية
رياضة

رسميًا.. نونو إسبيريتو سانتو مدربًا جديدًا لوست هام

أ ش أ

أعلن نادي وست هام يونايتد، رسميا ، اليوم / السبت/ ، تعيين البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وذلك عقب إقالة الإنجليزي جراهام بوتر.


ويملك نونو خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قاد توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون، إضافة إلى نوتينجهام فورست مؤخرًا.


وقال المدرب الجديد - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم ـ "أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا وفخور بتمثيل نادي وست هام يونايتد، هدفي هو العمل بجد من أجل استخراج أفضل ما لدى اللاعبين وضمان أن نكون منافسين قدر المستطاع، العمل بدأ بالفعل، وأنا متحمس للتحدي المقبل".

خلال المعرض

