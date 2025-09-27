قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد غد.. نادي سينما أوبرا الإسكندرية يعرض 4 أفلام على مسرح سيد درويش

أ ش أ

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، في إطار نشاطها الثقافي والفكري تحت إشراف رشا الفقى وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، 4 أفلام فى أمسية لنادي السينما، وذلك في السابعة مساء بعد غد /الاثنين/ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية". 
والأفلام المقرر عرضها ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية هي "بدون بنزين"، "حكاية وتر"، "جالاتيا"، و"حناطير علي جابر"، ويعقب عرضها عقد ندوة لمناقشتها يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر. 
ويأتي العرض ضمن خطط الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية الهادفة إلى تطوير الوجدان الجمعي من خلال نشر مختلف ألوان الإبداع بإعتبار فن السينما أحد أهم ركائز التنوير القادرة على صون الذاكرة وإعادة صياغة الوعي.
 

