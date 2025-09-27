نقيب الأشرف: المولد النبوي دعوة لتجسيد أخلاق الرسول قولًا وعملًا

أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف في مصر ووكيل مجلس النواب السابق، أن المجتمع في حاجة ملحّة إلى الأخلاق النبوية الشريفة، وإلى العودة إلى الرسالة العظيمة التي جاء بها سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين.

أخلاق النبي قولًا وعملًا

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، أنه إذا كنا نحتفل بهذه المناسبة العطرة فعلينا أن نطبق أخلاق النبي قولًا وعملًا، مشيرًا إلى أن داخل مصر وفي بعض الدول العربية والإسلامية يتم دائمًا التأكيد على أن المولد النبوي فرصة لنشر قيم الوسطية والاعتدال والخلق الكريم.

وأوضح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وهو ما يعكس عظمة الرسالة النبوية واحترامها لجميع الرسالات السماوية التي جاءت بالأخلاق.

وتابع: "لقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم هذه الأخلاق، وهو النهج الذي يجب أن نتمسك به ونجسده في حياتنا اليومية".

