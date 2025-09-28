لويس دياز يلمع مع بايرن ميونخ ويشيد بهاري كين بعد الانتصار الساحق على بريمن

أعرب النجم الكولومبي لويس دياز، جناح بايرن ميونخ، عن سعادته الكبيرة بتجربته الجديدة مع الفريق البافاري، بعد الفوز الكاسح 4-0 على فيردر بريمن في الدوري الألماني، مؤكدًا أن اللعب بجوار المهاجم الإنجليزي هاري كين يمثل له إضافة استثنائية.

دياز: "هاري كين لاعب مذهل"

في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، قال دياز (28 عامًا): "منذ أن كنت أتابعه مع توتنهام، كنت أعلم قدرته التهديفية المميزة، لكن عندما تدربت معه لأول مرة قلت لنفسي: يا له من لاعب رائع! إنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يوجّه اللعب ويساعد في الدفاع. أنا سعيد للغاية أنني ألعب معه الآن".

وأضاف: "الفريق يجعل كل شيء سهلاً بالنسبة لي. لدينا هجوم متنوع لا يبحث فقط عن التسجيل، بل يعمل من أجل زملائه، وهذا يمنحني الثقة والراحة. كل أسبوع أشعر بسعادة أكبر هنا".

دياز، الذي انضم إلى بايرن في صيف 2024 مقابل 70 مليون يورو من ليفربول، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة خلال 8 مباريات رسمية، وكان صاحب الهدف الأول أمام بريمن بعد تمريرة من جوناثان تاه.

هاري كين يحقق إنجازًا قياسيًا

على الجانب الآخر، واصل هاري كين صناعة التاريخ بقميص بايرن، بعدما سجل هدفين في المباراة ليصل إلى 100 هدف في 104 مباريات فقط، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته مع الفريق الألماني.

كين علّق على إنجازه قائلاً لموقع سكاي ألمانيا: "الوصول إلى 100 هدف أمر جنوني بالنسبة لي. إنه شرف عظيم أن أحقق ذلك مع نادٍ كبير مثل بايرن. الفضل يعود لزملائي والجهاز الفني الذين دعموني طوال الوقت، وآمل أن أحرز 100 هدف أخرى".

مسيرة بايرن المثالية هذا الموسم

يواصل الفريق البافاري بدايته القوية في الدوري الألماني، بتحقيق 5 انتصارات متتالية مع فارق أهداف مذهل (22:3)، ليحتل الصدارة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند.

ويستعد بايرن لمواجهة إينتراخت فرانكفورت في الجولة المقبلة، قبل لقاء بابوس إف سي القبرصي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

مستقبل كين مع بايرن.. لا عودة لإنجلترا الآن

وبخصوص مستقبله، قال كين: "لست أفكر في العودة إلى إنجلترا الآن. يتبقى لي عامان في عقدي وأنا سعيد جدًا هنا. المكان مثالي لتحقيق البطولات".

وعن إمكانية تمديد عقده: "هذا أمر يمكن مناقشته لاحقًا. لا يوجد داعٍ للقلق الآن، فأنا سعيد في بايرن، وأعتقد أنهم سعداء بي أيضًا".

نهاية "النحس" وتحقيق البطولات

انضمام كين إلى بايرن في صيف 2023 مقابل 100 مليون يورو كان بمثابة منعطف في مسيرته، حيث كسر عقدة "غياب الألقاب" التي لاحقته طويلًا مع توتنهام.

فقد حصد مع البافاري لقب الدوري الألماني (البوندسليجا) في الموسم الماضي، قبل أن يتوج بكأس السوبر الألماني، مؤكدًا صحة قراره بالانتقال.

النجم الإنجليزي قال وقتها: "أحمل توتنهام في قلبي، لكنني أردت المنافسة على البطولات والمشاركة في دوري الأبطال. عندما تواصل بايرن معي، أدركت أنني أمام فرصة لا يمكن تفويتها".

اليوم، مع استمرار تألقه وبلوغه حاجز 100 هدف، يبدو أن كين لا ينوي التوقف عند هذا الرقم، بل يسعى لقيادة بايرن نحو المزيد من البطولات المحلية والأوروبية.