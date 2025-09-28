التفاصيل الكاملة للدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عقدت دار الاوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية التى اختارت أم كلثوم شخصية لها بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها.

حضر المؤتمر الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا ورئيس المهرجان، المايسترو الدكتور محمد الموجى نائب مدير المهرجان، الدكتورة شرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية، الأستاذه أمانى السعيد رئيس الأدارة المركزية للموسيقى العربية، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور عماد عاشور، المايسترو أحمد عامر، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو أحمد عاطف وخلاله تم إستعراض الفعاليات التى تتواصل لمده 10 أيام متتالية في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل وتضم 41 حفل غنائى وموسيقي بمشاركة 83 فنان هم امال ماهر، مدحت صالح، وائل جسار( لبنان)، هانى شاكر، عمر خيرت، محمد الحلو، ريهام عبد الحكيم، على الحجار، مروة ناجى، محمد ثروت، مى فاروق، سوما، صابر الرباعى (تونس)، سهيلة بهجت، فؤاد زبادى (المغرب)، نادية مصطفى، حنين الشاطر، حسام حسنى، كنزى، فرح الموجى، أسماء كمال، عمرو سليم، ايات فاروق، محمد حسن، مؤمن خليل، رحاب مطاوع، احمد عفت، ايناس عز الدين، مى حسن، منار سمير،حنان عصام، نهاد فتحى، رحاب عمر، محمد الطوخى، نهى حافظ، وليد حيدر، ياسر سليمان، غادة ادم، محمود عبد الحميد، عبير أمين، عصام محمود، داليا عبد الوهاب، ايه عبد الله، يحيى عبد الحليم، احمد سعيد، هند النحاس، ابراهيم رمضان، ريم حمدى، حنان الخولى، محيى صلاح، أحمد الوزيرى، أحمد صبرى، محمد شوقى، محمد عبد الحميد، اشرف زيدان، حاتم زيدان، ابراهيم فاروق، تامر نجاح، ايهاب ندا، سماح عباس، هبة عادل، أنغام مصطفى، محمد طارق، ولاء طلبة، أحمد رجب، سامح منير، أحمد عصام، الاء ايوب، أحمد محسن، رضوى سعيد، محمد متولى، أميرة أحمد، تامر عبد النبى، أشرف وليد، محمد الخولى، ياسر سعيد، سعيد عثمان، أمير رفاعى، السيد وهب الله، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، سارة مجدى.

ويشهد المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان مشاركة 41 باحث من 15 دول عربية وأجنبية وهم (مصر، الأردن، تونس، فلسطين، الكويت، لبنان، أمريكا، السعودية، السويد، البحرين، السودان، العراق،سلطنة عمان ، اليمن، المغرب ) على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) ومسرح اوبرا دمنهور ، ويتناول المؤتمر العلمى مناقشة موضوع الموسيقى العربية فى ظل التحول الرقمى .. آفاق وتحديات من خلال 4 محاور هى مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الاصطناعى، آفاق التعليم الموسيقى فى ظل التطور التكنولوجى، الرؤى التوثيقية منذ مؤتمر 1932 بالقاهرة وتطورها فى ظل الثورة الرقمية، تحديات إنتاج الموسيقى العربية ( تأليفا وتلحينا وتوزيعا وأداء) فى ظل التحول الرقمى، بالإضافة إلى المسابقة المصاحبة التي تضم ثلاثة أقسام الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 17 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 120 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم واخر من اختياره، وخصص القسم الثانى للتخت العربى للفئة العمرية من 18 الى 45 عاما على ان يتكون التخت من 5 الى 7 عازفين ويقدم عملا فى احد قوالب الموسيقى العربية (سماعى – دونجا ) إلزاميا بالإضافة الى عمل اخر من اختياره وتم رصد 70 ألف جنيه كجائزة للتخت الفائز، أما القسم الثالث يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 الى 12 عاما وتم رصد جوائز للفائزين بإجمالى 90 ألف جنيه ويشترط على المتسابق اداء أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم الى جانب أغنية من إختياره .

كما يقام معرض لفنون الخط العربى للفنان يسرى المملوك يقام فى الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر الى جانب معرض شباب الخطاطين من 19 حتى 22 أكتوبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

وخلال حفل الافتتاح الذى يحتضنه مسرح النافورة يكرم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورعلاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا 11 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب )، اسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة ابراهيم فتحى (مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فوده (مصر)، المايسترو حسن فكرى (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، المطرب محمد الحلو (مصر )، المطربة امال ماهر (مصر).

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد وصمم الديكور والجرافيك عبد المنعم المصرى ويتضمن عرضا لفيلم عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم شخصية المهرجان من اخراج سامر ماضى وحفل فنى تحييه النجمة أمال ماهر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى .