ندوة بمكتبة الإسكندرية تؤكد دور الثقافة والوعي في حماية الجبهة الداخلية ودعم الأمن القومي

أ ش أ

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج أن مصر تمثل "قلب الدنيا" ، وتمتلك موقعا استراتيجيا فريدا على المستوى العالمي، مشددا على أهمية "معركة الوعي" التي تخوضها الدولة حاليا، باعتبارها واحدة من أهم المراحل في تاريخها.



جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، مساء اليوم الأحد ، خلال ندوة بعنوان : "دور الثقافة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية" ، نظمتها مكتبة الإسكندرية.



وأضاف فرج أن الثقافة تمثل عنصرا محوريا في تشكيل وعي الشعب وبناء المعرفة، لافتا إلى الدور المهم للشباب في بناء المجتمع وضرورة إدراكهم كافة التحديات المحيطة.



وتناول في كلمته مكانة مصر المحورية ودورها الريادي إقليميا ودوليا، والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة وتتطلب تكاتف جميع الجهات والمؤسسات.



وشهدت الندوة حضورا بارزا من عدد من الشخصيات من مختلف المجالات، بينهم الفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة، والفنان التشكيلي وموثق الإسكندرية الدكتور خالد هنو، والخبير الدستوري الدكتور أسامة البدرشيني.



وأكد البدرشيني أن الثقافة تلعب دورا أساسيا في بناء الوعي وحماية الجبهة الداخلية من التحديات، مشددا على أهمية امتلاك الشباب لرؤية واضحة ووعي كامل بما يحيط بالدولة من تحديات.



وناقش المتحدثون خلال الندوة التحديات الراهنة المرتبطة بالأمن القومي المصري، ودور الجبهة الداخلية في حماية الدولة وقت الأزمات من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.



كما تطرقت المناقشات إلى دور القوى الناعمة في مواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس والتصدي للشائعات.