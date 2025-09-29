حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي .. التعليم تحسم الجدل

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو و صور تزعم تدريس سيرة اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في منهج اللغة العربية المقرر على الصف الأول الإعدادي.

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس سيرة اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في منهج اللغة العربية المقرر على الصف الأول الإعدادي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الفيديو والصور المتداولة هي من مذكرة أعدها أحد المعلمين وليست من كتاب الوزارة.