تعليم الوادى الجديد: استكمال حملات تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تلقى تطعيمات ضد الالتهاب السحائى لتلاميذ الصفين الثانى والرابع الابتدائي، وذلك بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي بالمحافظة وإدارة الاتصال السياسى بالمديرية ( منسق عام الصحة ).

يأتي ذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة تحت إشراف الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، وقطاع الصحة برئاسة الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بشأن المبادرات الرئاسية الخاصة بطلاب المدارس.

فى سياق متصل انتهت اللجنة العامة للقومسيون الطبي بمستشفى الداخلة العام من توقيع الكشف الطبي على طلاب المعهد الفنى الصحى الجدد للعام الدراسي الحالي، بهدف التأكد من لياقتهم البدنية والصحية للالتحاق بالدراسة والتدريب العملي، وضمان قدرتهم على ممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية بكفاءة وأمان، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة بالوادي الجديد لرفع مستوى الخدمات الطبية الوقائية، وحماية الصحة العامة لطلاب المعاهد التعليمية.