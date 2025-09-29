"الحوثي" تستخدم أسلحة جديدة ردًا على الغارات الإسرائيلية في صنعاء.. تفاصيل

أفاد إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، أنّ جماعة الحوثيين أعلنت تبنيها عملية عسكرية جديدة وصفتها بالنوعية، استهدفت أهدافًا حساسة في مدينة تل أبيب.

وأوضح، في تصريحات مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجماعة أكدت في بيانها أنّ العملية نُفذت عبر صاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس، أطلق من الأراضي اليمنية، وهو ما أكدته مصادر من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنّ الصاروخ جرى اعتراضه، فيما أُطلقت صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، وتوقفت حركة الطيران لفترة وجيزة في مطار بن غوريون.

وأضاف الموسمي أنّ البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أشار إلى أنّ الصاروخ يحمل اسم "فلسطين 2"، وأن العملية شملت أيضًا هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع قالت الجماعة إنها حساسة داخل إسرائيل.

وأكد أنّ هذه الأسلحة تُعد من الأنظمة الجديدة التي أدخلها الحوثيون إلى الخدمة خلال الأشهر الأخيرة، بعد تكثيف الضربات الإسرائيلية على مواقعهم، والتي أودت بحياة عدد من القيادات العسكرية والسياسية في صنعاء.

وذكر، أنّ هذه العمليات تأتي في إطار رد الحوثيين على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعهم في اليمن، فضلًا عن كونها، وفق البيان، استمرارًا لسياسة الجماعة في نصرة غزة والضغط على إسرائيل لوقف ما تصفه بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ بيانات الجماعة عادة ما تتضمن تفاصيل حول نوع الأسلحة المستخدمة والأهداف التي جرى استهدافها، مع التأكيد على أنّ هذه العمليات ستستمر بشكل شبه يومي.

