الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع

أغلقت الأسهم المدرجة في أوروبا على ارتفاع اليوم الإثنين، حيث راقب المستثمرون تأثير الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.



وصعد مؤشر،Stoxx 600 الأوروبي بنحو 0.34٪، مع معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية.



وأغلقت الجلسة على ارتفاع طفيف في اسهم لوفتهانزا مقلصة المكاسب السابقة، بعد أن قالت إن تدفقها النقدي الحر سيولد أكثر من 2.5 مليار يورو (2.93 مليار دولار) سنويا.



وحددت أهداف أرباح تتراوح بين 8٪ و 10٪ على مدى العامين المقبلين في أول يوم لأسواق رأس المال منذ ست سنوات.



وقالت مجموعة الطيران أيضًا إنها ستلغي 4000 وظيفة - معظمها أدوار إدارية مقرها في ألمانيا - بحلول عام 2030 من خلال الرقمنة والأتمتة، وستستثمر 600 مليون يورو في مركز شحن في مطار فرانكفورت.



وارتفعت مخزونات الأدوية، مع UCB البلجيكي حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 16.7 ٪ بعد أن تفوق علاج الجلد Bimzelx على المنافسين في تجارب المرحلة 3.



وفي الوقت نفسه، انخفضت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية Genmab بنحو 0.5٪ بعد الإعلان عن خطط للاستحواذ على شركة أدوية السرطان Merus ومقرها أوتريخت في صفقة بقيمة 8 مليارات دولار.