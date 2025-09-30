موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظة تنهى استعداداتها لاحتفالات العيد القومي بافتتاح مشروعات خدمية والتعليم يستكمل حملات تطعيم الطلاب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

الوادي الجديد تنهى استعداداتها لاحتفالات العيد القومي بافتتاح مشروعات خدمية

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاحتفالات العيد القومي الـ 66 من خلال إعداد خطة لافتتاح عدد من المشروعات بالمراكز، وتنفيذ فعاليات فنية تعكس تراث المحافظة وهويتها المجتمعية، وكذلك الحقاظ غلى نرشيد النفقات فى الإحتفال بحيث يقوم كل مركز بتنفيذ فعاليات الإحتفال بالعيد القومي بصفة مستقلة عن باقي المراكز وفقا للتوجيهات المقررة.

وتشمل فعاليات الإحتفال بالعيد القومى افتتاح عدد من المشروعات الهامة والتى جرى الانتهاء منها وأهمها مستشفى الداخلة الجديد والتى تنفيذها على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبى بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة تصل إلى حوالى600 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

يذكر أن ذكرى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الوادى الجديد يتزامن مع وصول أولى قوافل التعمير والتنمية التى جاءت للوادى الجديد اعتبارًا من يوم 3 أكتوبر عام 1959 حيث نجحت جهود الدولة حتى الآن فى التوطين والاستقرار والحياة وإقامة المعيشية السليمة.

تعليم الوادى الجديد: استكمال حملات تطعيم الطلاب ضد مرض الالتهاب السحائى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تلقى تطعيمات ضد السحائى للصفين الثانى والرابع الابتدائي، وذلك بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي بالمحافظة وإدارة الاتصال السياسى بالمديرية ( منسق عام الصحة ).

وذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة تحت إشراف الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، وقطاع الصحة برئاسة الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بشأن المبادرات الرئاسية الخاصة بطلاب المدارس.

وفى سياق متصل انتهت اللجنة العامة للقومسيون الطبي بمستشفى الداخلة العام من توقيع الكشف الطبي على طلاب المعهد الفنى الصحى الجدد للعام الدراسي الحالي، بهدف التأكد من لياقتهم البدنية والصحية للالتحاق بالدراسة والتدريب العملي، وضمان قدرتهم على ممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية بكفاءة وأمان، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة بالوادي الجديد لرفع مستوى الخدمات الطبية الوقائية، وحماية الصحة العامة لطلاب المعاهد التعليمية.

الشباب والرياضة تطلق معرضا لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بالوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة معرضا لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخل مركز شباب التنمية الشبابية بقطاع الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وجرت بداية الحركة التسويقية بمشاركة عارضين مع فتح القاعات أمام الجمهور، بما يعزز فرص التعارف المباشر بين صُنّاع الحرف اليدوية والمستهلكين، ويربط المنتج بالمشتري في بيئة مجتمعية داعمة داخل مركز شباب التنمية الشبابية.

وأكد محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن المعرض استهدف دعم الشباب عبر قطاع الحرف اليدوية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات، بما يخلق فرص عمل مستدامة ويعزز الدخل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال فكري، إنه جرى توفير منصات عرض داخل مركز شباب التنمية الشبابية تُبرز المنتجات التراثية المحلية وتدفعها إلى الأسواق، مع التركيز على جودة الزخارف والدقة اليدوية التي تميز الحرف اليدوية.

وأقيمت الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

صرح بذلك مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مشددًا على أن مركز شباب التنمية الشبابية منصة مفتوحة لتشجيع تسويق المنتجات التراثية وتقديم خدمات لوجستية مبسطة تُسهم في ربط الحِرف بالسوق.

أوضح فكري أن الهدف هو مساندة الشباب العاملين بـالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، مع دعم وتشجيع المنتج المحلي، خصوصًا في قطاع المنتجات التراثية، والعمل على تطويره وتسويقه عبر معارض دورية في مراكز الشباب.

وأكد أن اتساق هذه الجهود مع برامج الشباب والرياضة يوسع قاعدة تسويق المنتجات ويُعيد تقديم الهوية المحلية بصورة عصرية داخل مركز شباب التنمية الشبابية.

ولفت فكري، إلى أنه طوال ثلاثة أيام، يتيح المعرض أمام صُنّاع الحرف اليدوية التواصل مع زوار من أسر وشباب وتجار تجزئة، بما يثري قنوات تسويق المنتجات، ويُبرز قطعًا تراثية مستلهمة من البيئة الصحراوية لمدن وقرى الوادي الجديد، ويعتمد تنظيم الحركة داخل مركز شباب التنمية الشبابية على توزيع الأركان بما يسهل حركة الجمهور ويضاعف فرص البيع المباشر.