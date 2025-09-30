قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي
تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة
بينها 3 شاحنات وقود..قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تتوجه إلى غزة
تفاصيل صادمة.. شهادة ضابط المباحث تكشف كيف استدرج نقاش طفل المعصرة واعتدى عليه مرتين
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
معجزات وكرامات سيدنا النبي في الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضحها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

معجزات وكرامات سيدنا النبي في الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضحها

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان محبَّةُ سيدنا النبي ﷺ تنشأعن معرفةٍ به، ومعرفة كماله وأوصافه، وعِظم ما جاء به واختُصَّ به ﷺ؛ فقد اختُص ﷺ بأنه أول النبيين خلقًا، وبتقدُّم نبوته، وآدم منجدلٌ في طينته، وكتابةِ اسمه الشريف على العرش، وكل سماء، والجِنان وما فيها، وسائر ما في الملكوت، وذكر الملائكة له في كل ساعة، وذكر اسمه في نداء صلاة شريعته، والتبشير به في كل الكتب السابقة، ونَعْتِه فيها، ونعتِ أصحابه وأمته.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه حُجِب إبليسُ من السماوات لمولده ﷺ، وشُق صدره، وجُعل خاتمُ النبوة بظهره بإزاء قلبه، وبأنه ﷺ سُمِّي أحمد ولم يُسمَّ به أحدٌ قبله، وبأنه ﷺ أُوتي كلَّ الحُسن، ولم يُؤتَ سيدُنا يوسف ـ عليه السلام ـ إلا الشطر. كما اختص الله نبيه ﷺ برؤية سيدنا جبريل ـ عليه السلام ـ على صورته التي خُلق عليها، وبانقطاع الكهانة لمبعثه، وحراسة السماء، وبالإسراء وما تضمَّنه من اختراق السماوات السبع والقربِ إلى قاب قوسين، وبوطئه مكانًا ما وطئه نبيٌّ مرسل ولا مَلَك مقرَّب، وإحياء الأنبياء له وصلاته بهم والملائكة، وباطلاعه على الجنة والنار، ورؤيته للباري تعالى مرَّتين، وقتال الملائكة معه.

واشار الى انه كما اختص الله نبيه ﷺ بألا يكون لأحدٍ عليه فضلٌ في تعليمه الكتابة والقراءة؛ فأتاه الكتابُ وهو أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب.

وقد جعل الله لسيدنا النبي ﷺ كراماتٍ في الدنيا عديدة؛ منها: أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويرى في الليل والظلمة كما يرى في النهار والضوء، وبأن ريقَه يعذِّب الماء الملح، ويغذِّي الرضيع، وعرقُه أطيب من المسك، وإبطُه أبيض غير متغيِّر اللون، لا شعر عليه، وما تثاءب قط، ولا احتلم قط، ولم يُرَ له ظلٌّ في شمسٍ ولا قمر، وكانت الأرض تُطوى له إذا مشى، وأُعطي قوة أربعين رجلًا، ومن رآه في المنام فقد رآه حقًّا، فإن الشيطان لا يتمثَّل بصورته.

أمَّا ما اختص الله به سيدنا النبي ﷺ في الآخرة فخصالٌ كثيرة، نذكر منها: أنه ﷺ أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفيق من الصعقة، وأنه يُحشر في سبعين ألف ملك، ويُحشر على البراق، ويُؤذَن باسمه في الموقف، ويُكسى في الموقف أعظمَ الحلل من الجنة، وأنه يقوم عن يمين العرش وبالمقام المحمود، وأن بيده لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائه، وأنه إمام النبيين يومئذٍ وقائدهم وخطيبهم، وأول من يُؤذَن له بالسجود، وأول من يرفع رأسه، وأول من ينظر إلى الله تعالى.

وهو كذلك أول شافعٍ وأول مُشفَّع، وبالشفاعة العظمى في فصل القضاء، وبالشفاعة في إدخال قومٍ الجنة بغير حساب، وبالشفاعة فيمَن استحق النار أن لا يدخلها، وبالشفاعة في رفع درجات أناسٍ في الجنة، وبالشفاعة فيمَن خُلِّد في النار من الكفار أن يُخفَّف عنهم، وبالشفاعة في أطفال المشركين أن لا يُعذَّبوا، وأنه أول من يجوز على الصراط، وأول من يقرع أبواب الجنة، وأول من يدخلها، وبعده أمته. وبالكوثر، والوسيلة؛ وهي أعلى درجةٍ في الجنة، وقوائمُ منبره ذوائبُ الجنة، ومنبرُه على تُرعةٍ من تُرَع الجنة، وما بين قبره ومنبره روضةٌ من رياض الجنة.

محبَّةُ سيدنا النبي شفاعة سيدنا النبي معجزات سيدنا النبي كرامات سيدنا النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترامب والسيسي

ترامب: مساهمات الرئيس السيسي كانت حاسمة في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة

ترشيحاتنا

رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر: المنصة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في الخدمات وتحقيق لرؤية مصر 2030

مياه الشرب بالأقصر: المنصة الإلكترونية الجديدة تحقق نقلة نوعية في الخدمات

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر: ذوو الهمم شركاء في التنمية ولن ندخر جهدًا لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع

محافظ الأقصر: الثقافة أساس بناء الوعي والانتماء.. وأكتوبر يشهد افتتاح أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة

افتتاح أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة بالأقصر في شهر أكتوبر

بالصور

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد