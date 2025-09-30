قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟

حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة
ياسمين القصاص

في تطور لافت على مسار الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب في غزة، كشف مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز، أمس، أن رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات العامة المصرية سلما حركة "حماس" خطة أميركية من 20 بندا، صاغها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتستهدف التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المستمر في القطاع.

وبحسب المصدر، فقد أبلغ مفاوضو الحركة الوسطاء بأنهم سينظرون في المقترح بـ"حسن نية"، وسيقدمون ردا بعد دراسة شاملة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مشترك من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدا فيه التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، ووضع تصور لإدارة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني المنكوب.

وتتضمن خطة ترامب تشكيل مجلس حكم انتقالي برئاسته، ويضم شخصيات دولية من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

 وتنص المبادرة على وقف فوري لإطلاق النار بمجرد قبول الطرفين للخطة، مع ضمان عدم تهجير سكان غزة من أراضيهم.

كما تدعو الخطة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل، مع تأكيد واشنطن التزامها الكامل بدعم تل أبيب في حال رفضت حماس الاتفاق أو حاولت تقويضه.

وفي هذا السياق، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستكمل المهمة بمفردها إن لزم الأمر، مضيفا: "يمكن إنجاز المهمة بالطريقة السهلة أو الصعبة، لكنها ستنجز في النهاية".

من جهته، دعا ترامب الفلسطينيين إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية" واغتنام الفرصة لتحقيق السلام، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والدمار الواسع الذي خلفته الحرب.

ورغم إعلان حماس في وقت سابق استعدادها للتنحي عن إدارة القطاع، فإنها لا تزال ترفض مطلب نزع سلاحها، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطا أساسيا لأي اتفاق دائم.

وقدم نتنياهو اعتذارا رسميا لأمير قطر على خلفية غارة إسرائيلية استهدفت قيادات من حماس داخل الدوحة، في هجوم أثار استياءا عربيا واسعا وانتقادات غير معتادة من قبل واشنطن تجاه تل أبيب.

والجدير بالذكر، أن تسلم حماس لخطة ترامب يشير إلى مرحلة جديدة من التحركات السياسية لإنهاء الصراع في غزة، لكن مستقبل هذه المبادرة يبقى مرهونا بإرادة الأطراف المتصارعة، ومدى قدرتها على تجاوز الشروط المتبادلة، وسط تصاعد الضغوط الدولية والخشية من تصعيد جديد ينسف أي أمل بالسلام القريب.

حماس ترامب خطة ترامب غزة قطاع غزة الرئيس السيسي السيسي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

متهمين

حبس المتهمين بقتل عامل خردة في القليوبية

حملات تموينية متنوعة

تحرير 264 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

محافظ أسيوط يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بعد تطويره بقرية عرب الكلابات بالفتح

محافظ أسيوط يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بعد تطويره بقرية عرب الكلابات بالفتح

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد