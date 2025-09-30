حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟

في تطور لافت على مسار الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب في غزة، كشف مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز، أمس، أن رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات العامة المصرية سلما حركة "حماس" خطة أميركية من 20 بندا، صاغها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتستهدف التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المستمر في القطاع.

وبحسب المصدر، فقد أبلغ مفاوضو الحركة الوسطاء بأنهم سينظرون في المقترح بـ"حسن نية"، وسيقدمون ردا بعد دراسة شاملة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مشترك من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدا فيه التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، ووضع تصور لإدارة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني المنكوب.

وتتضمن خطة ترامب تشكيل مجلس حكم انتقالي برئاسته، ويضم شخصيات دولية من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتنص المبادرة على وقف فوري لإطلاق النار بمجرد قبول الطرفين للخطة، مع ضمان عدم تهجير سكان غزة من أراضيهم.

كما تدعو الخطة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل، مع تأكيد واشنطن التزامها الكامل بدعم تل أبيب في حال رفضت حماس الاتفاق أو حاولت تقويضه.

وفي هذا السياق، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستكمل المهمة بمفردها إن لزم الأمر، مضيفا: "يمكن إنجاز المهمة بالطريقة السهلة أو الصعبة، لكنها ستنجز في النهاية".

من جهته، دعا ترامب الفلسطينيين إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية" واغتنام الفرصة لتحقيق السلام، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والدمار الواسع الذي خلفته الحرب.

ورغم إعلان حماس في وقت سابق استعدادها للتنحي عن إدارة القطاع، فإنها لا تزال ترفض مطلب نزع سلاحها، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطا أساسيا لأي اتفاق دائم.

وقدم نتنياهو اعتذارا رسميا لأمير قطر على خلفية غارة إسرائيلية استهدفت قيادات من حماس داخل الدوحة، في هجوم أثار استياءا عربيا واسعا وانتقادات غير معتادة من قبل واشنطن تجاه تل أبيب.

والجدير بالذكر، أن تسلم حماس لخطة ترامب يشير إلى مرحلة جديدة من التحركات السياسية لإنهاء الصراع في غزة، لكن مستقبل هذه المبادرة يبقى مرهونا بإرادة الأطراف المتصارعة، ومدى قدرتها على تجاوز الشروط المتبادلة، وسط تصاعد الضغوط الدولية والخشية من تصعيد جديد ينسف أي أمل بالسلام القريب.