بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
توك شو

طارق فهمي عن لقاء ترامب ونتنياهو: توجيه الشكر للرئيس يعبر عن الدور المحوري لمصر في المنطقة

ترامب
ترامب
عادل نصار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، في تعليقه على اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، إن الصورة حتى هذه اللحظة تشير إلى وجود نقاط لم تُحسم بعد مثل نزع سلاح الفصائل ، لكن ترامب أكد وجود مشروع سلام، مشيرًا إلى أن وقف الحرب في غزة يمثل أولوية أولى في الخطة  بالنسبة للبيت الابيض ، الذي بدوره وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إشارة مهمة إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الدفع نحو عملية السلام.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، هناك نقاط  طلبت من الدول العربية والاسلامية  للضغط  على الفصائل لنزع سلاحها. 

وأشار إلى أن ما يجري الآن يعكس تشكّل موقف دولي، في ظل إصرار واشنطن على تنفيذ الخطة، والترحيب بها من قبل الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى وجود حالة من الزخم، وأن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعقد غدًا اجتماعًا مع حكومته لعرض ما جرى في واشنطن. مختتما : " مايجري يؤكد وجود خطوات متسارعة.

طارق فهمي ترامب نتنياهو

