طارق فهمي عن لقاء ترامب ونتنياهو: توجيه الشكر للرئيس يعبر عن الدور المحوري لمصر في المنطقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، في تعليقه على اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، إن الصورة حتى هذه اللحظة تشير إلى وجود نقاط لم تُحسم بعد مثل نزع سلاح الفصائل ، لكن ترامب أكد وجود مشروع سلام، مشيرًا إلى أن وقف الحرب في غزة يمثل أولوية أولى في الخطة بالنسبة للبيت الابيض ، الذي بدوره وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إشارة مهمة إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الدفع نحو عملية السلام.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، هناك نقاط طلبت من الدول العربية والاسلامية للضغط على الفصائل لنزع سلاحها.

وأشار إلى أن ما يجري الآن يعكس تشكّل موقف دولي، في ظل إصرار واشنطن على تنفيذ الخطة، والترحيب بها من قبل الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى وجود حالة من الزخم، وأن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعقد غدًا اجتماعًا مع حكومته لعرض ما جرى في واشنطن. مختتما : " مايجري يؤكد وجود خطوات متسارعة.