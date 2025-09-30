اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟

يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في تجمع نادر أمام مئات من كبار الضباط الأمريكيين الذين تم استدعاؤهم، دون تفسير علني، من جميع أنحاء العالم للاجتماع في قاعدة بالقرب من واشنطن.

ولم يتم تقديم أي سبب رسمي لهذا الاجتماع غير المعتاد في كوانتيكو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الجيش جدلاً في الداخل والخارج، مع قيام ترامب بنشر قوات في مدينتين أمريكيتين يديرهما الديمقراطيون وأمر بشن ضربات على قوارب صغيرة يقال أنها لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وأمر ترامب، الذي أشرف على عملية تطهير نادرة لكبار الضباط بعد توليه منصبه، بشن ضربات على المواقع النووية الإيرانية وجماعة الحوثي اليمنية.

تشير التوجيهات الصحفية اليومية للبيت الأبيض إلى أن الجمهوري البالغ من العمر 79 عامًا سيلقي "تصريحات إلى وزارة الحرب" في الساعة التاسعة صباحًا (1300 بتوقيت جرينتش).

أشاد الرئيس الأمريكي بالاجتماع عندما سُئل عنه الأسبوع الماضي، قائلاً في المكتب البيضاوي: "أحببته. أعني، أعتقد أنه رائع".

قال الرئيس في إشارة إلى وزير الحرب في البنتاجون “بيت هيجسيث” الذي نظم الحدث وسيتحدث به بالطبع: "ليكن صديقا للجنرالات والأميرالات من جميع أنحاء العالم".

وسط تكهنات حول أسباب تجمع كل كبار القادة في مكان واحد، أصر نائب الرئيس جيه دي فانس على أن الأمر "ليس غير عادي على الإطلاق"، وقال للصحفيين "من الغريب أنكم وصلتم إلى مثل هذه القصة الكبيرة".

ولم يقدم البنتاجون تفسيرا علنيا للجلسة، حيث قال المتحدث باسمه شون بارنيل في بيان إن وزير الحرب هيجسيث "سيخاطب كبار قادته العسكريين".

وبحسب التقارير، فإن هذه العملية ستجمع الضباط في مناصب قيادية برتبة نجمة واحدة وما فوق، مما سيؤدي إلى سحب عدد كبير من الأفراد في أدوار رئيسية من واجباتهم في جميع أنحاء العالم.

لكن الافتقار إلى الوضوح أدى إلى إثارة التكهنات بأنه سيتم الإعلان عن أمر مهم.



في مايو، أمر هيجسيث بتخفيضات كبيرة في عدد الجنرالات والضباط في الجيش الأمريكي، بما في ذلك خفض عدد الجنرالات والأميرالات من ذوي الأربع نجوم في الخدمة الفعلية بنسبة 20% على الأقل.

