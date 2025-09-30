نائب الرئيس الأمريكي يصدم مواطنيه: الولايات المتحدة تتجه نحو الإغلاق

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصومه الديمقراطيين لم يُحرزوا تقدمًا يُذكر في اجتماع البيت الأبيض الهادف إلى تفادي إغلاق حكومي قد يُعطل مجموعة واسعة من الخدمات، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

خرج كلا الجانبين من الاجتماع مُحمّلين الطرف الآخر مسؤولية عدم تمديد الكونجرس للتمويل الحكومي لما بعد الموعد النهائي المُحدد في منتصف ليل الثلاثاء (الرابعة صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء).

قال نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جي دي فانس: "أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق حكومي".

زيقول الديمقراطيون، إن أي اتفاق لتمديد هذا الموعد النهائي يجب أن يُحافظ أيضًا على المزايا الصحية المنتهية الصلاحية، بينما يُصرّ جمهوريو ترامب على ضرورة التعامل مع الرعاية الصحية والتمويل الحكومي كقضيتين منفصلتين.

وصرّح تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بأن هناك "اختلافات كبيرة جدًا" بين الجانبين.

إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءً، فقد يُسرّح آلاف موظفي الحكومة الفيدرالية مؤقتًا، من وكالة ناسا إلى المتنزهات الوطنية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات.

وقد تُضطر المحاكم الفيدرالية إلى الإغلاق، وقد تتأخر منح الشركات الصغيرة.

ورفض الرئيس الأمريكي ترامب إنفاق مليارات الدولارات التي وافق عليها الكونجرس، وهدد بتمديد حملة تطهير القوى العاملة الفيدرالية إذا سمح الكونجرس للحكومة بالإغلاق.

و حتى الآن، لم تنشر سوى حفنة من الوكالات خططًا تُفصّل كيفية تعاملها مع حالة الإغلاق.

وأصدر البيت الأبيض مساء الاثنين أمرا تنفيذيًا يقضي بتمديد عمر أكثر من 20 لجنة استشارية اتحادية حتى عام 2027.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تمويل هذه اللجان - التي تقدم المشورة للرئيس في مجالات تشمل التجارة والأمن القومي - وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الإغلاق الحكومي.