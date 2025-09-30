عراقجي: لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل تأمين مصالح الشعب الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مقترحات طهران للتوصل إلى حل دبلوماسي كانت عادلة لكن واشنطن و3 دول أوروبية رفضتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيرانية : تبادلنا الرسائل مع الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

واضاف وزير الخارجية الإيراني: أجرينا لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية خلال حضورنا في نيويورك وقدمنا مقترحات.

وزاد وزير الخارجية الإيراني: في موضوع آلية الزناد كانت هناك جهود لإجبارنا على تقديم تنازلات غير معقولة وغير ممكنة

وأكمل عراقجي: بذلت جهودا للوصول إلى تسوية لكنها لم تنجح بسبب مطالب واشنطن المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها.

وختم وزير الخارجية الإيراني: لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل تأمين مصالح الشعب الإيراني.