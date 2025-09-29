بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن العقوبات ضد إيران

أكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، وزعته وزارة الخارجية الألمانية، أن الدول الثلاث ستواصل "المسار الدبلوماسي والمفاوضات" رغم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأضاف البيان: "إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية، ونَحُثُّ إيران على الامتناع عن أي أعمال تصعيدية، واستئناف الامتثال لالتزاماتها القانونية الملزمة فيما يتعلق بالضمانات"، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد إيران، والتي كانت معلقة منذ 2015 حينما وقع الاتفاق النووي الإيراني.

وفي السياق نفسه، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد 71 كيانا وشخصا إيرانيا؛ بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمديد تعليق العقوبات ضد إيران.