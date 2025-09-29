قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يفرض على ترامب بعض التعديلات في خطة غزة
بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن العقوبات ضد إيران
سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف
الذهب يقفز لمستويات قياسية محليا وعالميا بدعم توقعات خفض الفائدة
هل مجالس الذكر حلال؟.. أمين الإفتاء: مستحبة والملائكة يحضرونها
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
أخبار العالم

بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن العقوبات ضد إيران

قسم الخارجي

أكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، وزعته وزارة الخارجية الألمانية، أن الدول الثلاث ستواصل "المسار الدبلوماسي والمفاوضات" رغم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأضاف البيان: "إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية، ونَحُثُّ إيران على الامتناع عن أي أعمال تصعيدية، واستئناف الامتثال لالتزاماتها القانونية الملزمة فيما يتعلق بالضمانات"، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد إيران، والتي كانت معلقة منذ 2015 حينما وقع الاتفاق النووي الإيراني.

وفي السياق نفسه، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد 71 كيانا وشخصا إيرانيا؛ بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمديد تعليق العقوبات ضد إيران.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد الاتصالات مشروعات التحول الرقمي.. صور

ضبط 27 مخالفة تموينية بالمخابز في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. ضبط 27 مخالفة تموينية بالمخابز

محافظ الفيوم يوجه بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والمرفوض تقنينها

محافظ الفيوم يوجه بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والمرفوض تقنينها

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

