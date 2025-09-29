تزامنا مع زيارة نتنياهو.. اشتعال حريق في سيارة للخدمة السرية أمام البيت الأبيض

أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن النيران اشتعلت في سيارة تابعة للخدمة السرية خارج البيت الأبيض اليوم الاثنين، مما أدى إلى إغلاق الشوارع استعدادًا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن السيارة كانت متوقفة عند تقاطع شارع 18 مع شارع بنسلفانيا.

وأضافت أن النيران اشتعلت في المقعد الخلفي للسيارة، ولم تُبلغ عن أي إصابات على الفور.

وتزامن الحريق مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، ليجتمع مع ترامب وبحث اتفاق الهدنة في غزة.

ومن المرجح أن يعلن قريبا عن توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تحاول الإدارة الأمريكية إقناع نتنياهو، بقبول مقترح ترامب لوقف الحرب.

وكان ترامب عقد اجتماعا الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع القادة العرب والمسلمين وعرض عليهم خطة وقف إطلاق النار في غزة والتي تتكون من 21 نقطة تتضمن الأفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين وانسحاب جيش الاحتلال، إلا أنها لا تلتزم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.