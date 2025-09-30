بوتين يهنئ الروس بيوم توحيد دونباس ونوفوروسيا مع روسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الثلاثاء/، الروس بمناسبة يوم توحيد جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون مع روسيا، مؤكدا الأهمية التاريخية لهذا الحدث.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله - في رسالة فيديو بمناسبة هذا اليوم - "إن الشعب الروسي بأكمله يناضل للدفاع عن مصالحه الوطنية وتاريخه المشترك وقيمه".

يذكر أنه في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، أجريت استفتاءات في جمهورية دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون حول الانضمام إلى روسيا، حيث صوت أغلبية ساحقة من السكان لصالح هذا الخيار.. وفي 30 سبتمبر، وقع بوتين ورؤساء المناطق اتفاقيات انضمام هذه الأراضي إلى روسيا.