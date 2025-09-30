الاحتلال يزعم إجهاض تفجير عبوة ناسفة ضد جنوده في مدينة عكا

زعمت الشرطة الإسرائيلية والشاباك إجهاض محاولة لتنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة ضد جنود الاحتلال في مدينة عكا شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام دكها لتجمع لجنود جيش الاحتلال بعدد من قذائف الهاون جنوب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

فيما أشارت كتائب القسام أيضا إلى انقطاع التواصل مع الأسيرين “عمري ميران ومتان انغريست” نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وأضافت القسام، خلال بيان: “إن حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فوراً إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية”.

من جانب آخر، تعقيبا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، أكدت حركة حماس أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة.

كما أوضحت الحركة، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حركة حماس “استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسئولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية”.