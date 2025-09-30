قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الثقافة يبحث مع نظرائه الدوليين دعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو
ترامب يهدد حماس لقبول خطة إنهاء الحرب في غزة
البنك الدولي: استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني
نظير عياد: الفتوى الدقيقة والمراجعة المتقنة ضمانة للثقة بالمؤسسة الإفتائية
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز 4.6 مليار دولار في 8 شهور

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أشاد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في مختلف مواقع الإنتاج داخل شركات ومصانع الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن القطاع حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بصادرات تجاوزت 4.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وذلك لأول مرة في تاريخ هذا القطاع الحيوي.

وقال "عيش" في تصريحات صحفية، إن هذا الإنجاز التاريخي يأتي تتويجًا لتفاني العاملين وإصرارهم على دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وأشار نقيب العاملين بالصناعات الغذائية إلى أن القطاع سجل نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس قوة الأداء، وجودة المنتجات المصرية، ونجاح الشركات في اقتحام أسواق جديدة حققت رواجًا ملحوظًا على أرض الواقع.

وأوضح أن الصناعات الغذائية تستحوذ على نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية، محتلة بذلك المركز الثالث بين القطاعات التصديرية، مشددًا على أن هذا التقدم الكبير ما كان ليتحقق لولا سواعد العمال المخلصة، وتعاون كافة الجهات المعنية بالتصدير والإنتاج الصناعي.

وأكد "عيش" أن تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بات أمرًا ممكنًا في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى أن العمال هم القوة الحقيقية خلف هذه الطفرات الإنتاجية والتصديرية.

واختتم تصريحه بالقول: "نوجه التحية لكل عامل في هذا القطاع، فهم العمود الفقري لصناعة تتصدر المشهد الاقتصادي، ونثق أن القادم يحمل مزيدًا من الإنجازات بسواعد مصرية قادرة ومؤمنة بدورها في بناء المستقبل".

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد عيش اتحاد عمال مصر شركات ومصانع الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية نقيب العاملين بالصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد