صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز 4.6 مليار دولار في 8 شهور

أشاد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في مختلف مواقع الإنتاج داخل شركات ومصانع الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن القطاع حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بصادرات تجاوزت 4.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وذلك لأول مرة في تاريخ هذا القطاع الحيوي.

وقال "عيش" في تصريحات صحفية، إن هذا الإنجاز التاريخي يأتي تتويجًا لتفاني العاملين وإصرارهم على دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وأشار نقيب العاملين بالصناعات الغذائية إلى أن القطاع سجل نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس قوة الأداء، وجودة المنتجات المصرية، ونجاح الشركات في اقتحام أسواق جديدة حققت رواجًا ملحوظًا على أرض الواقع.

وأوضح أن الصناعات الغذائية تستحوذ على نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية، محتلة بذلك المركز الثالث بين القطاعات التصديرية، مشددًا على أن هذا التقدم الكبير ما كان ليتحقق لولا سواعد العمال المخلصة، وتعاون كافة الجهات المعنية بالتصدير والإنتاج الصناعي.

وأكد "عيش" أن تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بات أمرًا ممكنًا في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى أن العمال هم القوة الحقيقية خلف هذه الطفرات الإنتاجية والتصديرية.

واختتم تصريحه بالقول: "نوجه التحية لكل عامل في هذا القطاع، فهم العمود الفقري لصناعة تتصدر المشهد الاقتصادي، ونثق أن القادم يحمل مزيدًا من الإنجازات بسواعد مصرية قادرة ومؤمنة بدورها في بناء المستقبل".