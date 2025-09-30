قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية : ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر
تموين الإسكندرية : ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر
أ ش أ

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس جمال عمار مدير المديرية بشن حملات على المحلات والأسواق والمخابز البلدية، رافقه محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب والسيد عبد الله رئيس الرقابة ومحمد سعد مفتش الإدارة.


وذكرت المديرية ، في بيان ، أنه تم ضبط محل بيع خضراوات مملحة "مخللات" بحيازته وعرضه للبيع أنواع مختلفة مجهولة المصدر بداخل براميل بلاستيك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و 8 براميل يزن البرميل الواحد 80 كيلو جراما باجمالي 640 كيلو جراما.


كما أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر، شملت انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، توقف مخبز بلدي بدون إذن مسبق من التموين، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق، عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية شن حملات على المحلات والأسواق المخابز البلدية تموين برج العرب

