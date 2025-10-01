تعليم القليوبية تكشف الإدارات الأعلى تسجيلا للطلاب فى "البكالوريا" قبل غلق باب الالتحاق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مؤشرات التحاق الطلاب بنظام البكالوريا ، للصف الأول الثانوى، وذلك قبل غلق باب التسجيل الأول من أكتوبر، حيث أوضحت المؤشرات النهائية أن إدارة قها التعليمية جاءت في المقدمة حيث سجل نحو 1170 طالبًا من إجمالي 1340 رغبتهم في الالتحاق بالنظام الجديد "البكالوريا"، كما حققت إدارة الخصوص التعليمية نسبة إقبال مرتفعة بلغت 95% من إجمالي طلابها، بينما سجلت إدارة شبين القناطر التعليمية نسبة 91%، لتكون من بين الإدارات الأعلى تسجيلًا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن أقل الإدارات تسجيلا في نظام البكالوريا جاءت إدارات شرق شبرا الخيمة والخانكة وكفر شكر التعليمية.

وكانت قد عقدت الإدارات التعليمية في محافظة القليوبية لقاءات توعوية وتعريفية مع الطلاب وأولياء الأمور داخل نطاق كل إدارة، لشرح مزايا نظام البكالوريا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع نسب التسجيل في بعض الإدارات.