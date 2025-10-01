انتبه.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار ونشاط للرياح والأتربة على هذه المناطق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية.. تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة أحيانآ على مناطق من (السلوم - سيدى برانى).

فيما هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وأرتفاع الموج فيه من 1.5متر إلى 2 متر وأتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.  أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة : مضطرب وأرتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر وأتجاه الرياح السطحية شمالية غربية .
- وبالنسبة لخليج السويس يكون معتدل : مضطرب وأرتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى 2.5 متر وأتجاه الرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
العاصمة الادارية 32 22
6 اكتوبر 34 22
بنها 33 23 
دمنهور 32 22 
وادى النطرون 34 22
كفر الشيخ 31 22
المنصورة 31 21 
الزقازيق 33 23 
شبين الكوم 32 21 
طنطا 32 22 
دمياط 30 22 
بورسعيد 31 23 
الاسماعيلية 34 20 
السويس 32 22
العريش 32 21 
رفح 31 20 
رأس سدر 33 22 
نخل 32 16 
كاترين 26 14 
الطور 31 24 
طابا 31 23 
شرم الشيخ 35 26 
الاسكندرية 33 22 
العلمين 31 21 
مطروح 28 20 
السلوم 28 21 
سيوة 33 21 
رأس غارب 34 25 
الغردقة 36 25 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 35 26 
شلاتين 35 25 
حلايب 33 26 
أبو رماد 34 24 
رأس حدربة 32 25 
الفيوم 34 21 
بني سويف 34 20 
المنيا 35 22 
أسيوط 36 22 
سوهاج 37 22 
قنا 39 23 
الأقصر 38 23 
أسوان 39 25 
الوادى الجديد 39 24 
أبوسمبل 39 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة 42 28
المدينة 41 27
الرياض 36 24
المنامة 36 29 
أبوظبى 38 30 
الدوحة 38 27 
الكويت 38 26
دمشق 30 13 
بيروت 29 23 
عمان 26 15
القدس 26 16 
غزة 35 22 
بغداد 36 22 
مسقط 34 30 
صنعاء 27 12 
الخرطوم 41 28 
طرابلس 27 22 
تونس 25 17
الجزائر 24 15 
الرباط 26 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 21 11
إسطنبول 22 17
إسلام آباد 34 22
نيودلهى 32 25 
جاكرتا 29 24    
بكين 29 16 
كوالالمبور 33 23
طوكيو 29 21 
أثينا 18 16 
روما 20 09 
باريس 20 10 
مدريد 29 13 
برلين 14 04
لندن 19 14
مونتريال 17 09
موسكو 13 05 
نيويورك 18 11
واشنطن 21 10
نواكشوط 31 24 
أديس أبابا 22 13 
 

هيئة الأرصاد القاهرة هيئة الأرصاد الظواهر الجوية

