السفير محمد حجازي: دبلوماسية القمة تعمل على تعزيز العلاقات السياسية والإقليمية

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ دبلوماسية القمة تقع في القلب من الدبلوماسية المصرية، وتحدد أطر التحرك والمبادئ التي ترتكز عليها هذه السياسة، مشددًا، على أنها دبلوماسية فاعلة ومؤثرة، ويخدم من خلالها الرئيس السيسي الأهداف الوطنية عبر التواصل المباشر مع القادة والزعماء الذين يزورهم.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ دبلوماسية القمة تعمل على تعزيز العلاقات السياسية والإقليمية والاستراتيجية بتلك الدول، بالإضافة إلى تقديم مصر كما عهد الرئيس السيسي دوما كفرصة استثمارية واعدة، فيعقد مجالس الأعمال ويرافقه في زيارته الخارجية مجموعة مختارة من رجال الأعمال تتعامل مع الشريك الأجنبي بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري.

وتابع، أن دبلوماسية القمة هي الرافد الرئيسي الذي من خلاله تحقق الدبلوماسية المصرية الأهداف والطموحات، وبالتالي، كانت الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية والإنجازات المصرية في مجال السياسة الخارجية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 في حاجة إلى التوثيق، حيث شملت علاقات ثنائية وزيارات لمحافل دولية متعددة الأطراف مثل البريكس، تحركت مصر فيها لتقديم رؤاها بشأن قضايا المنطقة، وفي المحافل الثنائية بشأن قضايا التجارة والاستثمار والتنمية.