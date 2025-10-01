مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كشريك إستراتيجي موثوق

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن "الكتاب الأبيض" يوثق الدبلوماسية الرئاسية التي جسدتها الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014.







وأشار حجازي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن هذه التحركات قدمت مصر للعالم كدولة ذات مصداقية يُعتمد عليها وكشريك استراتيجي فاعل.

وقال إن المصداقية التي اكتسبتها مصر هي ثمرة تلك الزيارات، التي أسست لشراكات استراتيجية راسخة مع القوى الدولية والإقليمية، ورفعت مستوى التعاون الثنائي إلى آفاق متميزة.

وأوضح أن الرئيس السيسي أجرى 181 زيارة إلى 62 دولة، إلى جانب مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية، ما عزز من مكانة مصر الخارجية ورسخ صورتها كدولة ذات حضور وتأثير في النظام الدولي.