قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد مساعي وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان
200 ألف جنيه عقوبة التنمر.. قانون الإعاقة ينتصر لكرامة ذوي الهمم
مستقبل وطن: التوجهيات الرئاسية بدعم صوامع الغلال علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة
القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة
اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب
خطة ترامب تحمل ألغاما.. حماس: السلاح خط أحمر ومجلس السلام مرفوض
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
اسماء محمد

 تعد القهوة من أشهر المشروبات العالمية ويتناولها ملايين الأشخاص يوميا. وبالرغم من حديث الأطباء المتكرر عن فوائدها وأضرارها إلا أن عددا كبيرا من الأشخاص لايعرف أنها تدمر الكبد.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx فإن القهوة تلعب دورا كبيرا في حماية الكبد من الأمراض الخطيرة وكذلك الكلى.

أشخاص أكثر عرضة لتليف الكبد

تحمي الكبد

هناك العديد من الأبحاث التي تُظهر أن القهوة تُحسّن صحة الكبد ويتم ذلك بطرق مُتعددة، يرتبط الكثير منها بتأثيراتها المُضادة للأكسدة والالتهابات. وقد أفادت الأبحاث أن شرب القهوة يُساعد الكبد من خلال :

تحسين إنزيمات الكبد ، والتي تعد علامة على التهاب الكبد.

مساعدة الكبد على تكسير السكر ومنع تراكم الدهون. 

الحماية من مرض الكبد الدهني (المعروف سابقًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو NAFLD).

تقليل خطر الإصابة بالتليف، والذي يمكن أن يحدث مع تطور أي نوع من أمراض الكبد الدهنية.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد ومرض الكبد في مرحلته النهائية، المعروف باسم تليف الكبد . 

الكبد

ونظراً لكل هذه الفوائد، فمن المنطقي أن تظهر الأبحاث أيضاً أن القهوة تقلل من فرص الوفاة بسبب أمراض الكبد.

وفقًا للأبحاث الحالية، عادةً ما تُلاحظ فوائد القهوة عند شرب أكثر من كوبين يوميًا ويبدو أن هذه الفائدة تنطبق على القهوة العادية والخالية من الكافيين.

 صحة الكلى

يمكن للقهوة أيضًا حماية صحة الكلى وكما هو الحال مع الكبد، يُرجَّح أن يكون ذلك مرتبطًا بتأثيراتها المضادة للأكسدة والالتهابات. وقد وجدت إحدى الدراسات أن شرب القهوة يُساعد في تقليل خطر الإصابة بما يلي:

مرض الكلى المزمن (CKD)

مرض الكلى في مرحلته النهائية (ESKD) 

تسرب البروتين إلى البول، ما يعني تحسن وظائف الكلى بشكل عام. حصوات الكلى.

القهوة الكبد تأثير القهوة على الكبد الكلى تأثير القهوة على الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

بالصور

القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة

تسلا
تسلا
تسلا

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد