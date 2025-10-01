تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

تعد القهوة من أشهر المشروبات العالمية ويتناولها ملايين الأشخاص يوميا. وبالرغم من حديث الأطباء المتكرر عن فوائدها وأضرارها إلا أن عددا كبيرا من الأشخاص لايعرف أنها تدمر الكبد.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx فإن القهوة تلعب دورا كبيرا في حماية الكبد من الأمراض الخطيرة وكذلك الكلى.

تحمي الكبد

هناك العديد من الأبحاث التي تُظهر أن القهوة تُحسّن صحة الكبد ويتم ذلك بطرق مُتعددة، يرتبط الكثير منها بتأثيراتها المُضادة للأكسدة والالتهابات. وقد أفادت الأبحاث أن شرب القهوة يُساعد الكبد من خلال :

تحسين إنزيمات الكبد ، والتي تعد علامة على التهاب الكبد.

مساعدة الكبد على تكسير السكر ومنع تراكم الدهون.

الحماية من مرض الكبد الدهني (المعروف سابقًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو NAFLD).

تقليل خطر الإصابة بالتليف، والذي يمكن أن يحدث مع تطور أي نوع من أمراض الكبد الدهنية.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد ومرض الكبد في مرحلته النهائية، المعروف باسم تليف الكبد .

ونظراً لكل هذه الفوائد، فمن المنطقي أن تظهر الأبحاث أيضاً أن القهوة تقلل من فرص الوفاة بسبب أمراض الكبد.

وفقًا للأبحاث الحالية، عادةً ما تُلاحظ فوائد القهوة عند شرب أكثر من كوبين يوميًا ويبدو أن هذه الفائدة تنطبق على القهوة العادية والخالية من الكافيين.

صحة الكلى

يمكن للقهوة أيضًا حماية صحة الكلى وكما هو الحال مع الكبد، يُرجَّح أن يكون ذلك مرتبطًا بتأثيراتها المضادة للأكسدة والالتهابات. وقد وجدت إحدى الدراسات أن شرب القهوة يُساعد في تقليل خطر الإصابة بما يلي:

مرض الكلى المزمن (CKD)

مرض الكلى في مرحلته النهائية (ESKD)

تسرب البروتين إلى البول، ما يعني تحسن وظائف الكلى بشكل عام. حصوات الكلى.